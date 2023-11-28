В мэрии Буйнакска прошли обыски из-за нападения собак на жителей

Следователи провели обыски в администрации Буйнакска (Дагестан) в рамках расследования уголовного дела о нападении бродячей собаки на подростка.

Как сообщили в СУСКР по республике, изъяты договоры, акты выполненных работ, платежные документы, должностные инструкции работников администрации.

По данным ведомства, было совершено не менее трех нападений бездомных собак на жителей города. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее Туринский районный суд обязал местную администрацию выплатить 8-летнему мальчику компенсацию за нападение бездомной собаки. ​Проверка показала, что нападение собаки стало результатом ненадлежащей реализации администрацией полномочий по организации мероприятий по отлову безнадзорных животных.