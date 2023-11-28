Общественность Владимирской области обсуждает, где поставить памятник князю Юрию Долгорукому

Накануне в Доме дружбы народов прошёл ещё один круглый стол Общественной палаты Владимирской области на тему установки памятников выдающимся историческим личностям. На этот раз обсуждалось место в нашем регионе, где может быть поставлен монумент князю Юрию Долгорукому. Идея увековечить его память в камне принадлежит Губернатору Александру Авдееву, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Личность князя – знаковая для региона и страны. В 1125 году он перенёс столицу княжества из Ростова в Суздаль, что стало шагом к возвышению Владимира. Юрий Долгорукий – основатель целого ряда городов, в числе которых Москва, Кострома, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров. Церковь Бориса и Глеба в загородной резиденции князя в Кидекше положила начало белокаменному зодчеству Северо-Восточной Руси.

В дискуссии приняли участие председатель областной Общественной палаты Анатолий Аннин, заместитель председателя Общественной палаты города Владимира Александр Акимов, депутат Законодательного Собрания Сергей Бирюков, директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алла Зайкова, директор областного Государственного архива Наталья Максимова, скульптор Игорь Черноглазов, представители администрации города Суздаля и общественности региона.

«Ранее мы уже сошлись во мнении, что памятник должен быть установлен на суздальской земле. Готовы рассмотреть разные локации – и уже готовые, и те, что предполагают создание нового общественного пространства. Подумаем и предложим свой вариант совету народных депутатов Суздаля. Окончательное решение будет за ним», – отметил Анатолий Аннин.

Алла Зайкова подчеркнула, что увековечить память князя на суздальской земле логично, но не в черте самого города, в котором более 300 памятников истории и культуры: «Безусловно, историческая навигация очень важна. Необходимо сохранять память личностей, которые внесли вклад в становление города. Но это должно быть органично и обоснованно».

Прозвучал ряд предложений о возможном месте размещения монумента (в том, что это должен быть именно монумент, а не небольшая городская скульптура, сошлись все участники). Среди них, например, территория в районе автовокзала и перед въездом в город у Владимирской заставы на высоком берегу. Эти и другие точки ещё будут обсуждаться.

Игорь Черноглазов обратил внимание, что столь масштабный проект (речь ведь не только о самом памятнике, но и о благоустройстве прилегающей территории) в короткий срок реализовать очень сложно. Но принципиальное решение принято: памятнику быть.

Итогом оживлённой дискуссии стало решение провести очередную тематическую встречу на выезде: общественники и эксперты на месте оценят перспективность предложенных вариантов мест установки памятника князю Долгорукому.