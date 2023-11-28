Администрация Сургутского района выделила Лянтору 70 млн на снегоуборочную технику

70 млн рублей выделено в этом году Лянтору из бюджета Сургутского района на покупку снегоуборочной техники. На эти деньги местные власти дополнительно приобретут девять единиц техники к уже имеющейся. Решение перейти на уборку дорожной сети собственными силами, не прибегая к услугам подрядных организаций, администрация города приняла в прошлом году.

"Район пошел нам навстречу, Андрей Александрович Трубецкой поддержал нашу инициативу. Было выделено 22 млн руб. и наши 29 млн руб., приобретено 10 единиц техники, которые работали в прошлом году. В этом году, учитывая положительный опыт работы, район выделил нам еще 70 млн руб., итого 91 млн мы получили", - рассказал мэр Лянтора Алексей Луценко.

На деньги от администрации Сургутского района власти Лянтора купили комбинированные дорожные машины, "дорожный мастер" с краном манипулятором, экскаваторы, универсальные погрузчики, грейдеры. Часть техники уже вышла на улицы и приступила к работе, еще часть поступит до конца года.

Подчеркнем, что на данный момент мэрия Лянтора самостоятельно организовывает всю работу и распределяет имеющиеся ресурсы.

Помимо Лянтора из бюджета Сургутского района деньги на покупку техники в этом году выделены также Ляминой и Ульт-Ягуну. Общая сумма средств составила 81 млн 860 тыс. руб.

"Все поселения, которые хотели сами заняться уборкой снега, они уже выразили свое отношение к этому. Это у нас Лянтор, Солнечный, Русскинская, Лямина, Сытомино и Ульт-Ягун. Большая отдаленность от центра, объем работ небольшой – нормальные крупные подрядчики туда идти не хотят. Небольшие деньги, нет окупаемости. Поэтому там, где небольшие территории, лучше всего чистить снег самостоятельно, купили пару единиц техники, и сами справляются", - сказал заместитель главы Сургутского района Константин Карпеткин.

Всего с 2021 г., с тех пор, как поселения начали отказываться от поиска подрядных организаций и переходить на самостоятельную уборку снега, из бюджета Сургутского района на приобретение техники было выделено порядка 152 млн руб. Что позволило уже шести поселениям купить 27 единиц снегоуборочной техники. Каждый житель должен получать качественные услуги – это один из ориентиров Команды Югры, сообщает Администрация Сургутского района.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, муниципалитет помогает Лянтору, в частности, в создании автопарка.

"После того, как в гараж заедут все новинки этого года, у поселения будет 19 единиц техники для уборки 37 км магистральных дорог и 80 км внутриквартальных проездов. Также, как и Лянтор, без подрядчиков, сегодня работают Солнечный, Лямина, Сытомино, Русскинская, Ульт-Ягун. Последние два поселения в этом году тоже получили средства на покупку снегоуборочной техники. Общая сумма средств на три населенных пункта составила порядка 81,8 млн руб. Всего до конца года в нем появятся девять новых единиц спецтехники. Среди них "дорожный мастер" с краном манипулятором, экскаваторы, универсальные погрузчики, грейдеры", - написал в своем telegram-канале Андрей Трубецкой.