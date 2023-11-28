Депутат Николаев призвал разработать декларацию прав личности и народа

России необходима декларация прав личности и народа вместо Всемирной декларации прав человека. Так считает депутат Госдумы Николай Николаев.

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Он отмечает, что понятие прав человека на Западе претерпело коренные искажения, в связи с чем декларация стала толковаться в извращенных представлениях, которые навязываются всем странам. "В результате тот самый текст, который должен был оградить человека от аморальных проявлений общества и государства, сегодня защищает любые аморальные проявления индивидуума от этики и традиций общества и государства". По существу Всемирная декларация прав человека стала оружием в ментальной войне, которую развязала западная цивилизация против всего мира.

В Русской же цивилизации само понятие человека иное, это никак не отдельный индивид, который стоит во главе угла, уверен депутат.

"Мы должны дать миру декларацию прав личности и народа, сформулированную исходя из собственных ценностей и этики своего большинства", - призвал Николай Николаев.

О принципиально ином понимании человека в русской традиции давно говорят многие философы: Александр Дугин, Наталья Нарочницкая и др. Они отмечают, что это даже не выражается в западных терминах.



