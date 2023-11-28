На трассе "Екатеринбург – Серов" опрокинулся автобус с пассажирами

На Среднем Урале автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

По его сведениям, авария случилась сегодня, 28 ноября, на 114 км трассы "Екатеринбург – Серов" под Нижним Тагилом. Водитель автобуса "Голден Драгон", двигавшийся по междугороднему маршруту №506 "Аэропорт Кольцово – Нижний Тагил", не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.

Сейчас на месте работает несколько нарядов Госавтоинспекции. По данным полковника Горелых, в районную больницу для осмотра и оказания медицинской помощи доставили двух пассажиров: это местная жительница Любовь Васильева 1962 года рождения, а также житель Нижней Салды Эдуард Ермаков 1974 года рождения.

"Всего в салоне автобуса находилось 12 пассажиров и водитель. Данных о других пострадавших пока не поступало. Недалеко от этого ДТП с дороги съехал, не справившись с управлением, водитель грузовика "Мерседес". Эти аварии между собой не связаны. По итогам начавшейся проверки полиция Нижнего Тагила примет обоснованное процессуальное решение", - заверил Валерий Горелых.