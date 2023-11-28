Крашенинников вступился за рекламу проституции?

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект о крупных штрафах за рекламу проституции, в частности за размещение такой рекламы в общественных местах. Об этом говорится в заключении комитета на законопроект, внесенный в Госдуму Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в апреле.

Как сообщалось, законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей "Реклама сексуальных услуг". Штрафы для граждан составят от 20 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей. Актуальность обусловлена тем, что рекламные постеры в исторической части "культурной столицы" России массово заклеены предложениями об услугах проституток и нужно положить этому конец, считают авторы инициативы.

Однако в заключении комитета за подписью его председателя Павла Крашенинникова говорится, что реклама проституции и так запрещена и "данная проблема в полной мере решена". А авторы законопроекта больше акцентируют внимание на порче городского имущества, за что действующим законодательством также предусмотрена административная ответственность.

Питерский депутат Денис Четырбок отмечает, что в городе эта проблема показывает, что существующие меры не действуют. Идеолог инициативы депутат Павел Крупник признает, что с Невского в последнее время исчезла реклама проституции, но проблема так и не решена.