28 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Рабочие "Атомстройкомплекса" получили награды из рук министра

Накануне в резиденции губернатора Свердловской области наградили победителей конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда". Строители компании "Атомстройкомплекс" получили награды из рук министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова в номинациях "Лучший плиточник" и "Лучший штукатур-маляр".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", рабочие компании ежегодно принимают участие в конкурсе профессионального мастерства и занимают призовые места. Своими компетенциями компания делится с молодым поколением строителей, выступая опорным партнером строительного кластера проекта "Профессионалитет".

В рамках проекта на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства созданы современные условия для качественного обучения студентов строительным профессиям. Обновленная учебная программа позволяет получить навыки работы с оборудованием и технологиями, которые применяются сегодня на реальных строительных объектах. Производственную практику студенты проходят на объектах "Атомстройкомплекса", куда после окончания обучения могут трудоустроиться.

Михаил Волков и строители "Атомстройкомплекса"(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы гордимся тем, что ежегодно нашим сотрудникам вручают награды и оценивают их навыки на самом высоком уровне. За таким результатом стоит многолетняя комплексная работа по повышению уровня мастерства сотрудников рабочих специальностей в компании "Атомстройкомплекс". Это эффективная система профессионального обучения, в том числе через обмен опытом на внутреннем конкурсе профессионального мастерства, а также практика наставничества. Высокие навыки персонала, в свою очередь, являются гарантией качества возводимого жилья для  покупателей. Наш строительный холдинг активно работает с молодыми кадрами, чтобы обеспечить приток молодежи в рабочие профессии и гарантировать им рабочие места у надежного работодателя", - рассказала директор по персоналу "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

Конкурс "Славим человека труда" проводится в Свердловской области с 2011 года и направлен на повышение престижа рабочих специальностей, обмен лучшими практиками и привлечение молодых профессионалов. В этом году мастера соревновались в 12 номинациях, а в общей сложности на различных этапах в проекте приняло участие более двух тысяч человек.

Теги: Атомстройкомплекс, награды, рабочие


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