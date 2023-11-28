28 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев призвал не допустить размещения "мусорного" производства у школ и детсадов

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев поддержал жителей Мичуринского и выступил на общественных слушаниях по поводу нового "мусорного" производства, которое хотят запустить на улице Савкова.

Как рассказал Вихарев на своей странице в соцсети, к нему, как к депутату гордумы и председателю Свердловского РЭО, неоднократно обращались жители города. Люди просили защитить их от экологической беды.

"К инициаторам проекта – "Ведущей утилизирующей компании" – много вопросов. На слушаниях ими был предоставлен неполный комплект документов и с серьезными нарушениями, на многие вопросы ответить не смогли. Самое интересное, судя по ролику, показанному на обсуждениях, по этому адресу уже ведется сортировка и переработка отходов. А всем участникам и вовсе предложили проголосовать якобы за обкатку экспериментальной технологии. Все мы понимаем, что под этим соусом можно сделать все что угодно: расширить объемы производства или вовсе запустить новое, более мощное и опасное", - отмечает Алексей Вихарев.

Он уверен: люди справедливо переживают за экологию, за здоровье свое и детей – объект располагается рядом со школами и детскими садами.

"Этого нельзя допустить! Уже собрано около 3 тысяч подписей против, но останавливаться нельзя: будем привлекать прокуратуру, экологов, представителей власти, не дадим в обиду наших горожан и их здоровье", - добавил депутат.

О планах по строительству мусороперерабатывающего завода в Мичуринском микрорайоне стало известно в конце октября. После этого уральцы несколько раз собирались на стихийные акции протеста, требуя не допустить появления подобных объектов в черте города.

Теги: Вихарев, производство, экология, Мичуринский


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