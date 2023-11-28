28 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти сочли избыточным законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Кабмин России считает избыточным проект закона о сокращении длительности рабочего дня при повышенной температуре воздуха.

Об этом сказано в проекте отзыва правительства. Как считают власти, в настоящее время вопрос организации рабочего процесса в условиях повышенной температуры урегулирован в достаточной мере. Согласно действующему законодательству, работодатель обязан обеспечивать работникам безопасность и условия, которые соответствуют государственным нормам охраны труда.

Кроме того, как указал кабмин, сотрудник может отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья в связи с нарушением требований охраны труда. Отмечается, что предельно допустимые уровни физических факторов, в том числе температуры воздуха, установлены санитарными правилами, сообщают "Известия".

Законопроект внес в Госдуму вице-спикер от фракции ЛДПР Борис Чернышов. Законопроект предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ нормой, согласно которой работодатель обязан сократить рабочий день или смену при температуре воздуха +28,5 градуса на один час, при температуре от +28,6 до +29 градусов — на два часа, а при температуре от +29,1 градуса и выше — на четыре часа.

Теги: работа, правительство РФ, жара


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