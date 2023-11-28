В России могут начать выкладывать молочную продукцию по цветам

Выкладку молочной продукции в магазинах необходимо скорректировать.

С таким предложением выступил Роспотребнадзор. В ведомстве предложили добавить цветовую дифференциацию для таких товаров в торговых точках. Например, выделять на ценнике зеленым цветом продуты без заменителей молочного жира. А молочную продукцию, в которой его заменили, продавать с оранжевыми ценниками.

Общественники поддержали инициативу, так как покупателям будет легче отделить одни товары от других. В Союзе потребителей не исключили, что молочные продукты, в которой жиры заменили, будут покупать реже, сообщают "Известия".

Ранее Генпрокуратура России выявила более полутысячи нарушений в продажах молока и воды. По ним было вынесено 283 представления и заведено 122 уголовных дела.