28 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ: запущены переводы по СБП в пять стран

Гражданам России стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран.

Как заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина, речь идет, в том числе об Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Белоруссии. Перечисления работают из ряда российских банков.

Наиболее востребована услуга со стороны релокантов и трудовых мигрантов. По словам экспертов, из-за антироссийских санкций СБП — одна из немногих альтернатив международным системам, таким как SWIFT.

Операции также идут и в обратном направлении — из-за границы одного можно перечислить деньги в РФ, отмечает регулятор, сообщают "Известия".

Напомним, с января по июнь текущего года мошенники похитили у россиян более 1,3 млрд руб. через Систему быстрых платежей.

Теги: СБП, денежные переводы, СНГ


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