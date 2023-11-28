Пользователи "Одноклассников" смогут скрывать данные от незнакомцев

Всем пользователям "Одноклассников" стала доступна функция скрытия информации профиля от тех, кто не добавлен в друзья.

Как сообщает пресс-служба соцсети, таким образом, пользователи могут ограничить доступ посторонних к ленте новостей, списку друзей, видео и фотографиям, а также к прочей информации. Каждую из настроек можно использовать отдельно или вместе в дополнение к существовавшим ранее. Максимальный уровень приватности подразумевает только базовую информацию о профиле - имя и аватар. А до конца 2023 года появится возможность отключить получение подарков от тех, кто не в друзьях.

Отмечается, что нововведение позволят максимально уменьшить число тех, кто может просматривать контент в профиле.