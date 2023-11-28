Количество рейсов в Петербурге увеличилось до 23

В Санкт-Петербурге задержали вылет 23 самолетов из-за сложных метеорологических условий.

Как сообщает в Telegram Росавиация, еще пять рейсов пришлось отменить.

Ранее стало известно, что на 21:20 мск перенаправили на запасные аэродромы 18 рейсов, в том числе в Москву, Псков и Петрозаводск.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры заявили, что взяли ситуацию под контроль. В случае выявления нарушений прав пассажиров ведомство примет меры реагирования.