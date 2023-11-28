Путин подписал закон, увеличивающий госпошлины за выдачу загранпаспорта

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который увеличивает на 20% госпошлин за выдачу заграничного паспорта и ряда других документов.

Это произойдет с 1 июля 2024 года, сказано на официальном портале правовой информации. Госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта увеличится на 1 тыс. до 6 тыс. руб. Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет вырастет на 500 руб. до 3 тыс. руб.

Госпошлина за выдачу вида на жительство составит 6 тыс. руб. Получение разрешения на въезд иностранца обойдется в 800 руб., а разрешение на временное проживание – в 1 тыс. 920 руб. Госпошлина за выдачу и продление российской визы поднимется до 1 тыс. 200 руб.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, по которому с 2024 года увеличивается госпошлина за выдачу загранпаспорта и миграционных документов для иностранцев.