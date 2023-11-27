Путин утвердил рост МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2024 г. в 19 тыс. 242 руб.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Как предполагается, с 1 января 2024 г. он составит 19 тыс. 242 руб. Эти показатели будут выше инфляции, они наращивают темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти рассчитывают, что уже к 2030 г. минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 г. Согласно предварительной информации, на это необходимо около 2,4 трлн руб. Данная сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния. Как сообщалось ранее, с 1 января 2025 г. МРОТ в России планируют приблизить к медианной зарплате.