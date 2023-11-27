27 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральский полпред высоко оценил презентацию регионов УрФО на выставке "Россия"

Уральский полпред Владимир Якушев подвел итоги Дней регионов округа на международной выставке-форуме "Россия".

"Работу субъектов Уральского федерального округа на выставке "Россия" можно оценить положительно. Дни регионов прошли на высоком уровне", - цитирует Якушева портал полпредства.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор, представляя регион на выставке-форуме "Россия", пошутил, что после переизбрания стал, наверное, единственным в Сибири человеком, который радуется второму сроку. Губернатор сделал экскурс в историю, рассказав сначала об освоении Сибири, отметив и геологическое развитие области в XX веке, то есть открытие нефти.

"Мы вновь стали теми, кто наполняет госбюджет, только вместо пушнины теперь нефть", - сказал Александр Моор.

Глава региона рассказал о Фармане Салманове, который, рискуя, перебросил свою команду из Кузбасса в Тюменскую область, где в итоге нашли нефть. В "большой матрешке" Тюмень стала мозговым центром, через который идет транзит техники и науки. В 2000-е судьбоносными решениями для региона стали назначения губернаторами региона Сергея Собянина и Владимира Якушева, считает Моор.

Александр Моор и Владимир Якушев на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Владимир Якушев, УрФО, регионы, выставка-форум "Россия"


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