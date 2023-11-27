В Екатеринбурге чиновнциа придумала обморок ребенка, чтобы перевести мошенникам больше миллиона

Чиновница мэрии Екатеринбурга придумала обморок ребенка, чтобы перевести больше 1 млн руб. мошенникам.

Заместителю главы управления Департамента по мунимуществу в разгар рабочего дня позвонила ее "руководитель". Предупредила, что скоро с женщиной свяжется ФСБ по "важному делу". Тут же перезвонили с другого номера и огорошили женщину: мошенники взяли на нее кредит в 7 млн руб. и вскоре "отправят деньги ВСУ", пишет Ural Mash. Избежать проблем можно, если быстро взять другой займ и перевести его на секретный счет. Рассказывать об этом кому-либо конечно же нельзя.

Чтобы коллеги ничего не заподозрили, пострадавшая придумала, что ее ребенок упал в обморок, а сама побежала в банк. Там ей с радостью выдали кредит на 1,1 млн руб., который тут же перевели на спецсчет. Все это время на связи с чиновницей была фейковая начальница. Террором мошенники занимались еще пять дней, пока женщина не расплакалась на работе и коллеги не узнали правду.