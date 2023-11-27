27 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Жители Владимирской области активно пользуются приложением «Госуслуги. Дом» - подключились уже более 19,5 тысяч человек

27 ноября на оперативном совещании руководителей Правительства Владимирской области и органов местного самоуправления, которое провёл и.о. Губернатора Дмитрий Лызлов, обсудили промежуточные итоги внедрения в регионе мобильного приложения «Госуслуги. Дом». Это отечественный бесплатный многофункциональный сервис, который разработали Минстрой и Минцифры России для удобства собственников жилья в решении вопросов ЖКХ с управляющими организациями. Воспользоваться им могут владельцы квартир в многоквартирных домах.

С сентября, когда заработал сервис, и по сегодняшний день приложение установил уже 19471 житель области, сообщила начальник региональной Инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева. Лидеры по количеству подключений к системе – Радужный, Владимир, Ковров, Петушинский, Кольчугинский и Гороховецкий районы.

Клавиатура(2023)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Лызлов призвал всех участников процесса активизировать работу по размещению информации в ГИС ЖКХ, на базе которой работает приложение. В первую очередь речь идёт о банковских реквизитах и кадастровых номерах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, сейчас сервис «Госуслуги. Дом» позволяет собственникам квартир передавать показания счётчиков и следить за историей расходов в одном месте; просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги; направлять заявки в управляющие организации и оперативно получать ответ; участвовать в юридически значимых собраниях собственников онлайн; контролировать график работ по капитальному ремонту; изучать отчёты управляющих организаций; направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию; получать уведомления об общем собрании собственников, аварийных и плановых работах, в том числе о сезонном отключении горячей воды. Информационная система постоянно дорабатывается и дополняется.

Зарегистрироваться в приложении можно с помощью подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг. Сведения о недвижимости пользователя загружаются автоматически. Если этого не произошло, информацию можно внести самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После её рассмотрения данные о недвижимости отобразятся в личном кабинете пользователя.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

Теги: Госуслуги. Дом, собственники жилья, жители


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