В 2023 году Владимирской области из федерального бюджета компенсировано 180 млн выпадающих доходов для поддержки инвесторов

С 1 января 2021 года во Владимирской области действует закон, по которому инвесторы платят сниженный налог на прибыль. Часть средств при этом остаётся в распоряжении предприятий. Инвестиционным налоговым вычетом в первом полугодии 2023 года воспользовались семь компаний, среди которых , в частности, ООО «Мон’дэлис Русь» и ЗАО «Муром».

«Это очень востребованная мера поддержки для бизнеса. Она уменьшает нагрузку на этапе строительства или расширения производства, закупки или обновления оборудования, обеспечивает уверенный запуск инвестпроекту. Чтобы из-за вложений в завтра не страдало сегодня, мы активно пользуемся возможностью компенсировать часть недополученных налоговых поступлений в областную казну из федерального бюджета», – отметил Губернатор Владимирской области Александр Авдеев.