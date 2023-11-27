27 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Акция "Марафон семейных династий" во Владимирской области будет продолжена

"Марафон семейных династий" стартовал в Муроме 15 мая и была приурочена к Международному дню семьи. Проект охватил все города и районы Владимирской области. Чествовали уникальные семьи, которые приумножают семейные традиции, передавая их из поколения в поколение. Более 80 семей, чей пример является эталоном гармоничного союза и ответственного воспитания детей, получили награды и признание. В «марафоне» участвовали семьи участников специальной военной операции и представители разных династий: творческих, спортивных, профессиональных, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

На заключительное мероприятие областной акции были приглашены семьи из Владимира, Суздаля и Радужного. В зале присутствовали династии военных, врачей, педагогов, художников. Одна из династий профессиональных военных – Лисовые. Глава семьи Александр Михайлович – ветеран боевых действий в Чечне, его жена Ольга Борисовна – социальный координатор Фонда «Защитники Отечества». Супруги воспитали троих детей. Их сын А. участвует в специальной военной операции, награждён Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени. Мама со сцены говорила о том, как она гордится своим героем.

семья, демография, многодетные, население, традиционные ценности(2023)|Фото: avo.ru

Также отметили педагогическую династию Николаевых из Радужного, их общий стаж – 514 лет. Основатель династии Иван Тимофеевич Колесов был учителем труда сельской школы Меленковского района. Обе его дочери, их дети и внуки также стали учителями. Владимир Николаев, студент филологического факультета ВлГУ, – представитель уже пятого поколения династии продекламировал со сцены стихи о любви к Родине и русскому языку. Зрители были тронуты таким проникновенным чтением юного патриота. Также в зале были мама и бабушка Владимира, тоже педагоги – со стажем 57 лет и 34 года.

(2023)|Фото: avo.ru

«2024 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. В следующем году проект «Марафон семейных династий» будет продолжен. И люди узнают о новых удивительных, уникальных семьях, живущих во Владимирской области. Очень важно поддерживать семейные династии, сохраняющие и приумножающие лучшие традиции нашей страны», – отметила министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

Теги: марафон семейных династий, год семьи,


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