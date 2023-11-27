Акция "Марафон семейных династий" во Владимирской области будет продолжена

"Марафон семейных династий" стартовал в Муроме 15 мая и была приурочена к Международному дню семьи. Проект охватил все города и районы Владимирской области. Чествовали уникальные семьи, которые приумножают семейные традиции, передавая их из поколения в поколение. Более 80 семей, чей пример является эталоном гармоничного союза и ответственного воспитания детей, получили награды и признание. В «марафоне» участвовали семьи участников специальной военной операции и представители разных династий: творческих, спортивных, профессиональных, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

На заключительное мероприятие областной акции были приглашены семьи из Владимира, Суздаля и Радужного. В зале присутствовали династии военных, врачей, педагогов, художников. Одна из династий профессиональных военных – Лисовые. Глава семьи Александр Михайлович – ветеран боевых действий в Чечне, его жена Ольга Борисовна – социальный координатор Фонда «Защитники Отечества». Супруги воспитали троих детей. Их сын А. участвует в специальной военной операции, награждён Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени. Мама со сцены говорила о том, как она гордится своим героем.

Также отметили педагогическую династию Николаевых из Радужного, их общий стаж – 514 лет. Основатель династии Иван Тимофеевич Колесов был учителем труда сельской школы Меленковского района. Обе его дочери, их дети и внуки также стали учителями. Владимир Николаев, студент филологического факультета ВлГУ, – представитель уже пятого поколения династии продекламировал со сцены стихи о любви к Родине и русскому языку. Зрители были тронуты таким проникновенным чтением юного патриота. Также в зале были мама и бабушка Владимира, тоже педагоги – со стажем 57 лет и 34 года.

«2024 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. В следующем году проект «Марафон семейных династий» будет продолжен. И люди узнают о новых удивительных, уникальных семьях, живущих во Владимирской области. Очень важно поддерживать семейные династии, сохраняющие и приумножающие лучшие традиции нашей страны», – отметила министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина.