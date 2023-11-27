Коммунальные службы по всей Владимирской области переведены в режим повышенной готовности

Проверка региона резкими температурными перепадами, осадками и шквалистым ветром стала одной из главных тем еженедельного оперативного совещания в Правительстве Владимирской области. В минувшие выходные коммунальные службы городов и районов работали в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба Правительства области.

«Руководителей муниципалитетов прошу обратить повышенное внимание на качественную уборку территорий от снега и наледи. Необходимо принять все возможные меры, чтобы минимизировать для наших жителей связанные с этим неудобства», – поставил задачу и.о. Губернатора Дмитрий Лызлов.

Органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие и территориальные сетевые организации стараются в сжатые сроки реагировать на все нарушения энерго-, тепло- и водоснабжения потребителей. Работает оперштаб из числа сотрудников филиала «Владимирэнерго», Правительства области, МЧС, Ростехнадзора и Единой дежурной диспетчерской службы. Продолжается непрерывный обмен межведомственной информацией, а также мониторинг метеорологической и гидрогеологической обстановки в регионе.

«Установлен особый контроль за работой энергообъектов и электроснабжением потребителей региона. Технологические нарушения, которые фиксируются в населённых пунктах, устраняются аварийно-восстановительными бригадами. В готовности – 115 бригад, 800 человек, 102 автомобиля и 61 единица спецтехники», – сообщил вице-губернатор Сергей Волков.

С привлечение дополнительных сил ведётся уборка улично-дорожной сети. Так, во Владимире за 25-26 ноября израсходовано около 730 кубометров пескосоляной смеси и около тонны реагента «Бионорд». Глава областной столицы Дмитрий Наумов сообщил, что ежедневно улицы чистят более 60 работников ручной уборки и 35-40 единиц техники, которая работает в круглосуточном режиме. За выходные из города вывезено около 2,5 тысячи кубометров снега. Особое внимание – уборке тротуаров, лестниц и подходов к остановкам, объектам социального назначения.