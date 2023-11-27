В Екатеринбурге заговорили о моратории на сокращение площади городских парков

В Екатеринбурге предложили ввести мораторий на сокращение площади местных парков. Идея обсуждалась сегодня на очередном заседании общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия города ("Совет неравнодушных").

Один из участников заседания рассказал, что много общается с гостями города и слышал мнение, что в Екатеринбурге не хватает зелени, мало парков, а воздух очень сильно запылен.

"При всей сложности сохранения "зеленого каркаса" города я бы предложил ввести категорический мораторий на любое сокращение территории любых парков. Если это невозможно прописать законодательно – нужно выработать какой-то общественный консенсус. Территория имеющихся парков города не должна сокращаться ни на метр", - обратился он к главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

В ответ мэр заверил, что если речь идет о парках в категории городских лесов, то уменьшить их площадь невозможно законодательно.

"У нас – на минуточку – самый большой по площади "зеленый каркас" среди городов. Если не ошибаюсь, 20 с лишним тысяч гектар – такого нет ни в одном городе. У нас очень много территорий, которые сегодня находятся в ведении Минприроды – они тоже в категории городских лесов и ОПТ. Понятно, что ни метра оттуда никто не "откусит", - отметил Орлов.

Напомним, также сегодня в Екатеринбурге обсуждалась концепция создания археологического музея под открытым небом "Истоки Исети".