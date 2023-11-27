В Екатеринбурге заговорили о моратории на сокращение площади городских парков

27 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге заговорили о моратории на сокращение площади городских парков

В Екатеринбурге предложили ввести мораторий на сокращение площади местных парков. Идея обсуждалась сегодня на очередном заседании общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия города ("Совет неравнодушных").

Один из участников заседания рассказал, что много общается с гостями города и слышал мнение, что в Екатеринбурге не хватает зелени, мало парков, а воздух очень сильно запылен.

"При всей сложности сохранения "зеленого каркаса" города я бы предложил ввести категорический мораторий на любое сокращение территории любых парков. Если это невозможно прописать законодательно – нужно выработать какой-то общественный консенсус. Территория имеющихся парков города не должна сокращаться ни на метр", - обратился он к главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

В ответ мэр заверил, что если речь идет о парках в категории городских лесов, то уменьшить их площадь невозможно законодательно.

"У нас – на минуточку – самый большой по площади "зеленый каркас" среди городов. Если не ошибаюсь, 20 с лишним тысяч гектар – такого нет ни в одном городе. У нас очень много территорий, которые сегодня находятся в ведении Минприроды – они тоже в категории городских лесов и ОПТ. Понятно, что ни метра оттуда никто не "откусит", - отметил Орлов.

Напомним, также сегодня в Екатеринбурге обсуждалась концепция создания археологического музея под открытым небом "Истоки Исети".

Теги: парки, мораторий, площадь, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети