Делегация Владимирской области встретилась с правительством города Синьми в китайской провинции Хэнань

Сегодня, 27 ноября, делегация Владимирской области побывала в городе Синьми, где провела встречу с городским правительством.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем телеграмм-канале, что город Синьми находится в китайской провинции Хэнань.

"Установили контакт с мэром Синьми господином Ченг Яном и его коллегами, представили им экономический и логистический потенциал Владимирской области. Сотрудничать с нашим регионом для китайских друзей очень выгодно. Для выхода Китая на Ближний Восток и в Европу руководство КНР во главе с Си Цзиньпином в 2013 году выдвинуло инициативу «Один пояс – один путь». Проходящая через наш регион М-12 как раз является частью коридора Европа – Западный Китай. По автомагистрали, которая сейчас поэтапно строится, можно будет преодолеть этот коридор на машине всего за 7 дней. Для сравнения: до полного пуска трассы путь занимает 40–45 дней", - отметил губернатор.

Александр Авдеев считает, что предприятия региона, используя технологии и партнёрские отношения с производителями КНР, могут занять ниши, освобождённые западными компаниями. И такое сотрудничество обеспечит обеим сторонам стратегические преимущества на долгие годы.