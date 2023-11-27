Делегация Владимирской области встретилась с правительством города Синьми в китайской провинции Хэнань

27 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Владимирская область
Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom/2989/скрин

Делегация Владимирской области встретилась с правительством города Синьми в китайской провинции Хэнань

Сегодня, 27 ноября, делегация Владимирской области побывала в городе Синьми, где провела встречу с городским правительством.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем телеграмм-канале, что город Синьми находится в китайской провинции Хэнань.

"Установили контакт с мэром Синьми господином Ченг Яном и его коллегами, представили им экономический и логистический потенциал Владимирской области. Сотрудничать с нашим регионом для китайских друзей очень выгодно. Для выхода Китая на Ближний Восток и в Европу руководство КНР во главе с Си Цзиньпином в 2013 году выдвинуло инициативу «Один пояс – один путь». Проходящая через наш регион М-12 как раз является частью коридора Европа – Западный Китай. По автомагистрали, которая сейчас поэтапно строится, можно будет преодолеть этот коридор на машине всего за 7 дней. Для сравнения: до полного пуска трассы путь занимает 40–45 дней", - отметил губернатор.

авдеев в китае(2023)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom/ скрин

Александр Авдеев считает, что предприятия региона, используя технологии и партнёрские отношения с производителями КНР, могут занять ниши, освобождённые западными компаниями. И такое сотрудничество обеспечит обеим сторонам стратегические преимущества на долгие годы.

Теги: александр авдеев, визит в китай, логистический потенциал, хэнань


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети