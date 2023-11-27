27 Ноября 2023
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Фото: Заксобрание Пермского края

В Прикамье мошенники пишут людям от имени спикера краевого заксобрания

В заксобрании Пермского края предупредили интернет-пользователей о мошенниках, которые создали фейковый аккаунт спикера краевого парламента Валерия Сухих и присылают от его имени сообщения, передает корреспондент Накануне.RU.

В заксобрании призвали игнорировать сообщения от лжеспикера.

Напомним, ранее Банк России выявил новую уловку мошенников: они создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ.

Эта схема в основном рассчитана на глав крупных компаний. Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, злоумышленники отправляют сообщения руководителям или заместителям руководителей крупных компаний или государственных органов. В письмах такие лже-сотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства, раскрыли детали схемы в ЦБ.

Вероятно, попытка прикинуться чиновником - имеет похожие цели. Ранее мошенники выдавали себя за главу Перми.

До этого - "рядились" под председателя думы Сургута Максима Слепова, мэров Нефтеюганска и Нижневартовска Эльвиру Бугай и Дмитрия Кощенко, руководителя депздрава округа Алексея Добровольского а также главу автономии Наталью Комарову.

Отметим также, что в Перми мошенники несколько раз толкали людей на путь преступлений - заставляли поджигать военкоматы.

Теги: мошенники, спикер, телеграм


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