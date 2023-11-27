Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и член ЦИК России Антон Лопатин вручили награды лучшим сотрудникам региональных избиркомов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и член ЦИК России Антон Лопатин вручили награды лучшим сотрудникам региональных избиркомов за заслуги в организации и проведении выборов, безупречную и эффективную работу в ходе избирательных кампаний.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, глава области отметил, что за 30 лет избирательная система прошла большой путь и стала ключевым инструментом для обеспечения свободы волеизъявления граждан и принятия важных решений о будущем страны.





Игорь Бабушкин также поблагодарил председателя ЦИК России Эллу Памфилову, подключившуюся к мероприятию по видеоконференцсвязи, за внимание к избирательному процессу в Астраханской области и помощь в обеспечении прозрачности выборов в нашем регионе.

По словам Эллы Памфиловой, в избирательной системе Астраханской области создалась дружеская атмосфера взаимовыручки, работники с полной отдачей относятся к избирателям.

Помимо усовершенствования законодательства, внедрения современного оборудования, увеличения технических средств, используемых на выборах, и появления новых форм голосования, члены избирательных комиссий Астраханской области помогают российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

Специалисты областной избирательной комиссии в 2022 и 2023 году также оказывали методическую помощь в организации и проведении голосования в Донецкой народной республике.

Председатель избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов отметил, что российская избирательная система превратилась в современную, полностью отвечающую задачам времени. Цифровые технологии, используемые на всех этапах избирательных кампаний организаторами выборов, избирателями, кандидатами и наблюдателями, сделали выборы доступными и открытыми.