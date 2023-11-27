Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и член ЦИК России Антон Лопатин вручили награды лучшим сотрудникам региональных избиркомов

27 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и член ЦИК России Антон Лопатин вручили награды лучшим сотрудникам региональных избиркомов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и член ЦИК России Антон Лопатин вручили награды лучшим сотрудникам региональных избиркомов за заслуги в организации и проведении выборов, безупречную и эффективную работу в ходе избирательных кампаний. 

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, глава области отметил, что за 30 лет избирательная система прошла большой путь и стала ключевым инструментом для обеспечения свободы волеизъявления граждан и принятия важных решений о будущем страны. 

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин также поблагодарил председателя ЦИК России Эллу Памфилову, подключившуюся к мероприятию по видеоконференцсвязи, за внимание к избирательному процессу в Астраханской области и помощь в обеспечении прозрачности выборов в нашем регионе. 

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

По словам Эллы Памфиловой, в избирательной системе Астраханской области создалась дружеская атмосфера взаимовыручки, работники с полной отдачей относятся к избирателям.

Помимо усовершенствования законодательства, внедрения современного оборудования, увеличения технических средств, используемых на выборах, и появления новых форм голосования, члены избирательных комиссий Астраханской области помогают российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

Специалисты областной избирательной комиссии в 2022 и 2023 году также оказывали методическую помощь в организации и проведении голосования в Донецкой народной республике. 

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Председатель избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов отметил, что российская избирательная система превратилась в современную, полностью отвечающую задачам времени. Цифровые технологии, используемые на всех этапах избирательных кампаний организаторами выборов, избирателями, кандидатами и наблюдателями, сделали выборы доступными и открытыми.

Теги: игорь бабушкин, иззбирательная система, избиркомы, проведение выборов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети