В Астраханской области функционирует 17 зарегистрированных казачьих обществ

27 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области функционирует 17 зарегистрированных казачьих обществ

Региональный министр социального развития и труда, атаман Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Дмитрий Заплавнов на заседании с главами муниципалитетов рассказал, как в Астраханской области проходит реализация государственной политики в отношении российского казачества. 

Всего на территории Астраханской области функционирует 17 зарегистрированных казачьих обществ. В них состоит около 1250 человек, 921 из них приняли обязательства по несению государственной и иной службы.  Для развития казачества на базе кадетского корпуса им. атамана Бирюкова функционирует ресурсный центр, который курирует работу казачьих классов и групп. По этой программе обучается более 1300 юных астраханцев.  

 

Казак, нагайка(2022)|Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

49 астраханцев служат в казачьих отрядах на передовой, еще более 100 казаков – в других подразделениях.

По словам атамана, многие казаки просят ввести в штатах районных администраций ставки специалистов, которые занимались бы развитием этого направления. «Прошу коллег рассмотреть данный вопрос у себя в районах», – отметил Дмитрий Заплавнов

(2023)|Фото: astrobl.ru

Он также напомнил, что в этом году астраханский кадетский корпус стал лучшим в стране. Кроме того, регион уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге субъектов с численностью менее миллиона человек, участвующих в реализации стратегии.

«Это наша общая оценка деятельности, но впереди нас ждёт ещё больше новых задач для успешного развития Астраханского казачества», – подчеркнул Дмитрий Заплавнов. 

В регионе регулярно проходят крупные мероприятия. Последние из них – Всероссийский слёт казачьей молодёжи, который собрал более 150 участников из 67 регионов России, и межрегиональный семинар, где приняло участие более 90 человек руководящего состава казачьих обществ и исполнительных органов ЮФО. 

Однако, по словам атамана, плохо развивается казачье сельское хозяйство. Это связано с несовершенством ряда нормативно-правовых актов и нежеланием атаманов заниматься этой деятельностью. «Убедительно прошу глав районов продолжить работу по предоставлению земельных участков на безвозмездной основе казачьим обществам без проведения торгов», – подчеркнул Дмитрий Заплавнов.

Теги: казаки, Всевеликое войско Донское, кадетский корпус, казачьи общества


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети