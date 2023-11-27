В Астраханской области функционирует 17 зарегистрированных казачьих обществ

Региональный министр социального развития и труда, атаман Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Дмитрий Заплавнов на заседании с главами муниципалитетов рассказал, как в Астраханской области проходит реализация государственной политики в отношении российского казачества.

Всего на территории Астраханской области функционирует 17 зарегистрированных казачьих обществ. В них состоит около 1250 человек, 921 из них приняли обязательства по несению государственной и иной службы. Для развития казачества на базе кадетского корпуса им. атамана Бирюкова функционирует ресурсный центр, который курирует работу казачьих классов и групп. По этой программе обучается более 1300 юных астраханцев.

49 астраханцев служат в казачьих отрядах на передовой, еще более 100 казаков – в других подразделениях.

По словам атамана, многие казаки просят ввести в штатах районных администраций ставки специалистов, которые занимались бы развитием этого направления. «Прошу коллег рассмотреть данный вопрос у себя в районах», – отметил Дмитрий Заплавнов.

Он также напомнил, что в этом году астраханский кадетский корпус стал лучшим в стране. Кроме того, регион уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге субъектов с численностью менее миллиона человек, участвующих в реализации стратегии.

«Это наша общая оценка деятельности, но впереди нас ждёт ещё больше новых задач для успешного развития Астраханского казачества», – подчеркнул Дмитрий Заплавнов.

В регионе регулярно проходят крупные мероприятия. Последние из них – Всероссийский слёт казачьей молодёжи, который собрал более 150 участников из 67 регионов России, и межрегиональный семинар, где приняло участие более 90 человек руководящего состава казачьих обществ и исполнительных органов ЮФО.

Однако, по словам атамана, плохо развивается казачье сельское хозяйство. Это связано с несовершенством ряда нормативно-правовых актов и нежеланием атаманов заниматься этой деятельностью. «Убедительно прошу глав районов продолжить работу по предоставлению земельных участков на безвозмездной основе казачьим обществам без проведения торгов», – подчеркнул Дмитрий Заплавнов.