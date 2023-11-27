МИД Китая назвал ложной информацию о строительстве тоннеля под Керченским проливом

В МИД Китая назвали ложной информацию о якобы планах Москвы и Пекина построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной Россией.

"Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее публикация об этом появилась в газете Washington Post. Издание сообщило, что представители российского и китайского бизнеса со связями в правительствах якобы провели секретные переговоры о планах по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сведения. "На The Washington Post не похоже, чушь", - сказал он журналистам.