Организовать экспозицию экспонатов из вещей, принадлежавших княгине Ольге Романовой, помог Фонд святой Екатерины

В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера произошло обновление экспозиции «Дом Романовых и Урал»: в одном из залов появились уникальные экспонаты, принадлежавшие Великой княгине Ольге Александровне.

Специально для этого в выставочном пространстве установили климатическую систему, позволяющую соблюдать необходимый температурно-влажностный режим. Финансирование взял на себя Фонд святой Екатерины.

Первыми обновленные пространства музея и экспонаты увидели гости встречи памяти княгини Ольги Романовой. По словам гендиректора Свердловского областного краеведческого музея Александра Емельянова, мероприятие организовали спонтанно, а помог в этом коллекционер, предложивший выставить в экспозиции личные вещи Великой княгини, приобретенные на аукционе и возвращенные в Россию из Канады. Один из таких предметов — туалетный набор Ольги Александровны из платяных щеток.

«Мы решили добавить элементы униформы и предметы той эпохи, чтобы рассказать не просто о двух платяных щетках из коллекции, но и о том времени и людях, которые жили в начале ХХ века, как они встретили события Первой мировой войны, революции, как жили в эмиграции», — добавил Александр Емельянов.

Встреча стала первой из цикла мероприятий, связанных с Царской семьей, так как не всем экспонатам на данный момент хватило места — они будут показаны гостям музея позже, например в День героев Отечества.

«Здание является памятником архитектуры, непросто было это сделать. Можно открывать форточки, но есть экспонаты ценные: книги XIX столетия, металл, который реагирует на влажность. Благоприятная температура — 22–23 градуса. При этом должно быть достаточно влажно, так как экспонаты не любят сухой режим», — отметил генеральный директор музея Александр Емельянов.

Установка обеспечивает сохранность экспонатов в пяти залах. Ранее в здании «Дома-усадьбы Поклевских-Козелл» она отсутствовала, что ограничивало выбор экспонатов для выставки.

Напомним, что в середине ноября Фонд святой Екатерины и Министерство культуры РФ подписали соглашение о передаче в дар Государственному русскому музею коллекции акварелей Великой княгини Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи императора Александра III.