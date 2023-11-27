Вырвали с корнями: в Екатеринбурге вандалы испортили арт-объект в саду Нурова

В Екатеринбурге неизвестные украли разноцветные композиции паблик-арт-объекта "Надувательство" художницы Ульяны Розиной. Работа появилась этим летом в саду Нурова неподалеку от берега Исети в рамках паблик-арт-программы "ЧО". Она состояла из 10 составных элементов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЧО", на днях художница обнаружила, что у арт-объекта не хватает трех деталей и информационной таблички. По ее словам, когда она приехала на место, то увидела, что детали буквально вырвали с корнями.

"Надеюсь, вандалам они были очень нужны, и теперь будут радовать их эстетический вкус вместе с экспликацией... Мне жаль, хотелось бы, чтобы объект как можно дольше сохранялся. Чтобы его видели в разные сезоны и все больше людей узнавали о нем, в том числе на экскурсиях, которые регулярно проводит "ЧО", - отметила Ульяна Розина.

Так выглядел арт-объект до атаки вандалов...

В итоге оставшиеся детали "Надувательства" было решено снять, чтобы сохранить и уберечь их от вандалов. В команде "ЧО" выразили надежду, что в ближайшее время смогут прояснить дальнейшую судьбу работы художницы.

"Можно взглянуть на этот инцидент под другим углом: мы создали то, что кто-то захотел прикарманить себе в домашнюю коллекцию. Значит, это трогает людей, представляет для них ценность", - считает руководитель проекта Никита Харисов.

...а так стал выглядеть после