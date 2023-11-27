В России планируют расширить лимиты по льготной ипотеке

Российские власти готовят постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минфин.

Отмечается, что дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки и роста спроса на госпрограммы.

Издание пишет, что в августе-сентябре в период резкого поднятия ключевой ставки на льготную ипотеку был ажиотажный спрос. В результате этого лимиты у банков начали тратиться в более быстром темпе.

Источник "Известий" на банковском рынке заявил, что кредитные организации могут продолжать выдавать льготные ипотеки, даже когда лимиты закончатся, однако это несет риски для доходности банка, поэтому некоторые из них могут на время приостановить выдачи по госпрограммам.

Напомним, ранее участники строительного рынка и риелторы начали ожидать существенное снижение продаж как вторичного жилья, так и нового. Эксперты отмечают, что воедино сложилось сразу несколько факторов. Помимо роста процентной ставки по ипотеке до 15% на покупателей давят растущие требования ЦБ в части увеличения первоначального взноса. Кроме того, на регулярных ожиданиях повышении ключевой ставки покупатели еще летом создали ажиотаж на рынке, фактически скупив все доступные на тот момент объекты. И теперь рынок ждет смещения в сторону льготной ипотеки.

В начале ноября стало известно, что льготное ипотечное кредитование могут оставить только в субъектах с низким спросом на недвижимость, а первоначальный взнос по ней поднять с 20 до 25%.