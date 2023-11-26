26 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Забайкальском крае подросток лишился руки из-за заминированной кофемолки

В Забайкальском крае 14-летний подросток лишился руки из-за заминированной кофемолки, найденной на улице, сообщает telegram-канал 112.

Пакет возле дома обнаружил отчим школьника. В мешке находились продукты, вещи в хорошем состоянии и та самая кофемолка. Мужчина забрал находку. Дома отогрел бытовой прибор и ушел на работу. Опробовать новинку решил его пасынок. Но едва он включил аппарат, тот взорвался. Подростка госпитализировали с множественными осколочными ранениями паха, живота, груди, лица и рук. Левую кисть врачи не смогли спасти, ее пришлось ампутировать.

С места происшествия взрывотехники изъяли электродетонатор и поражающие элементы. Изготовителя бомбы ищут все силовики. Так же они пытаются установить, кому именно предназначалась смертельная кофемолка.

Теги: кофемолка, школьник, подросток, взрыв


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