В Забайкальском крае подросток лишился руки из-за заминированной кофемолки

В Забайкальском крае 14-летний подросток лишился руки из-за заминированной кофемолки, найденной на улице, сообщает telegram-канал 112.

Пакет возле дома обнаружил отчим школьника. В мешке находились продукты, вещи в хорошем состоянии и та самая кофемолка. Мужчина забрал находку. Дома отогрел бытовой прибор и ушел на работу. Опробовать новинку решил его пасынок. Но едва он включил аппарат, тот взорвался. Подростка госпитализировали с множественными осколочными ранениями паха, живота, груди, лица и рук. Левую кисть врачи не смогли спасти, ее пришлось ампутировать.

С места происшествия взрывотехники изъяли электродетонатор и поражающие элементы. Изготовителя бомбы ищут все силовики. Так же они пытаются установить, кому именно предназначалась смертельная кофемолка.