25 Ноября 2023
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин обсудил с главой Минстроя перспективы развития стройкомплекса Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Как написал в своем телеграмм-канале губернатор, обсуждали развитие строительного комплекса, результаты реализации национальных и федеральных проектов в регионе. 

За 10 месяцев этого года в Астраханской области введено 515,4 тысяч м² жилья, из которых 456,7 тысяч м² относится к индивидуальному жилищному строительству. При этом, за четыре года  удалось расселить из аварийного жилья более трёх тысяч жителей региона.

Ключи от квартиры в строящемся доме(2023)|Фото: Накануне.RU

"В этом году мы благоустроим 62 общественные территории, хотя установленный показатель составляет всего 45. Тем временем на 54 объектах работы уже завершены", - отметил Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин, ирек файзуллин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Кроме того, в Астрахани развернуты масштабные работы по ремонту коммунальных систем водоснабжения и отведения, которых не было с самого момента их постройки. В рабочем посёлке Ильинка Икрянинского района начали строительство современного водопровода, который  позволит обеспечить качественной водой более шесть тысяч местных жителей.

Также в регионе планируют решить  большой объем задач за счет средств, входящих в механизмы «Инфраструктурного меню».

Теги: игорь бабушкин, ирек файзуллин, стройкомплекс, благоустройство


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