Игорь Бабушкин обсудил с главой Минстроя перспективы развития стройкомплекса Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Как написал в своем телеграмм-канале губернатор, обсуждали развитие строительного комплекса, результаты реализации национальных и федеральных проектов в регионе.

За 10 месяцев этого года в Астраханской области введено 515,4 тысяч м² жилья, из которых 456,7 тысяч м² относится к индивидуальному жилищному строительству. При этом, за четыре года удалось расселить из аварийного жилья более трёх тысяч жителей региона.

"В этом году мы благоустроим 62 общественные территории, хотя установленный показатель составляет всего 45. Тем временем на 54 объектах работы уже завершены", - отметил Игорь Бабушкин.

Кроме того, в Астрахани развернуты масштабные работы по ремонту коммунальных систем водоснабжения и отведения, которых не было с самого момента их постройки. В рабочем посёлке Ильинка Икрянинского района начали строительство современного водопровода, который позволит обеспечить качественной водой более шесть тысяч местных жителей.

Также в регионе планируют решить большой объем задач за счет средств, входящих в механизмы «Инфраструктурного меню».