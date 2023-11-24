Бастрыкин потребовал доклад о падении ребенка в колодец в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что 9-летний мальчик провалился в открытый канализационный колодец на одной из улиц в уральской столице. Ребенка из люка вытащили прохожие.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову провести проверку по данному факту. Также Александр Бастрыкин ждет доклада о причинах произошедшего.

В октябре в Екатеринбурге 14-летний подросток получил 50% ожогов тела, упав в колодец с кипятком. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).