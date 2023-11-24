24 Ноября 2023
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Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

"Юридическая клиника-Политех" открыта на базе колледжа во Владимирской области

Накануне на базе Владимирского политехнического колледжа открылась «Юридическая клиника – Политех». Участниками мероприятия стали заместитель Губернатора Владимир Куимов, министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова, и.о. ректора Владимирского института развития образования Марина Артамонова, генеральный директор АНО «Профессиональная мотивация» Лана Чеснова и руководитель Координационно-ресурсного центра поддержки добровольчества и реализации молодёжных инициатив Владимирской области Сергей Попов.

«Юридическая клиника – это учебно-производственный комплекс, в котором студенты колледжа, выбравшие специальности «Правоохранительная деятельность» и «Право и организация социального обеспечения», смогут получить практический опыт, консультируя по правовым вопросам студентов и население. Это социально значимый проект и первое рабочее место для студентов. Проект уникальный, потому, что это первая и пока единственная в стране юридическая клиника именно в колледже. В университетах такие структуры есть, а в колледжах не было – теперь есть. Мало того, АНО «Профессиональная мотивация», один из «родителей» нашей юрклиники, планирует масштабировать владимирский опыт», – отметил Владимир Куимов.

куимов(2023)|Фото: avo.ru

Руководить «Юридической клиникой – Политех» будет Лана Чесанова. Она имеет большой опыт общественной, просветительской и управленческой деятельности, является основателем Центра юридической адаптации граждан новых территорий РФ, курирует юридические клиники в Дальневосточном и Крымском федеральных университетах.

(2023)|Фото: avo.ru

«Проект поможет студентам подтвердить правильность выбора профессии и к получению диплома стать квалифицированными специалистами с практическим опытом работы, который в первую очередь интересует работодателей. Наличие опыта работы в юрклинике и успешных кейсов юридической помощи людям – серьёзное преимущество на рынке труда, возможность эффективно интегрироваться в работу. А это хороший мотиватор для студентов», – подчеркнула Лана Чесанова.

На первом этапе учебно-производственный комплекс будет работать как Центр бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения.

«УПК – это ранее погружение в профессию, возможность окунуться во взрослую профессиональную жизнь, но под чутким кураторством преподавателей и наставников, которые всегда направят, помогут, подскажут. Это большой плюс в подготовке специалистов. Во Владимирском политехническом колледже большое число студентов получают юридическое образование. И уже в день открытия юрклиники более 20 студентов изъявили желание в ней работать», – сообщила заместитель директора Владимирского политехнического колледжа по учебно-воспитательной работе Елена Карасёва.

 

Теги: юридическая клиника, колледж, правовая помощь населению


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