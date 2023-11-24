Глава "Атомстройкомплекса" удостоен премии "Человек года. Визионеры"

23 ноября в Екатеринбурге состоялась XIV церемония вручения премии "Человек года. Визионеры", учредителем которой является издание "Деловой квартал". Выдающихся представителей уральского бизнеса, внесших значительный вклад в развитие региона, наградили в восьми номинациях.

Глава компании "Атомстройкомплекс", председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев в 2023 году удостоен премии "Человек года. Визионеры" в номинации "Новаторство". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в 2014 году девелопер был признан "Человеком года", а в 2019 году получил специальную премию "Люди эпохи".

"Наша премия – это не рейтинг и не рэнкинг, мы не анализируем выручку, прибыль и другие показатели, а опираемся на авторитетное мнение участников экспертного совета – представителей бизнеса, властных структур, отраслевых объединений. Если посмотреть в ретроспективе, какие номинации появлялись и исчезали год от года, можно оценить, как развивался бизнес в регионе. Сфера недвижимости и девелопмента всегда была одной из ключевых. Случалось, что в рамках одного года в разных номинациях награждали до 3-4 представителей этой отрасли. В истории проекта также есть люди, которые становились лауреатами неоднократно – мы убеждены, что нужно поощрять настоящих лидеров в тот момент, когда они совершают действительно важные вещи", - отметил директор и главный редактор издания "Деловой квартал" Сергей Дружинин.

"Новаторство – то качество, без которого невозможно менять городскую среду, придумывать что-то новое, интересное и нужное людям. Мне приятно разделить премию в этой номинации с давним партнером компании "Атомстройкомплекс" – Олегом Шиловских, директором Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза". У нас есть совместно реализованные проекты – например, современная клиника на улице Шейнкмана. То, что номинация "Новаторство" объединила две отрасли – строительство и медицину – символ устремления города вперед и движения в правильном направлении. Я благодарен "Деловому кварталу" за возможность видеть, сколько в Екатеринбурге деятельных, неравнодушных людей, нацеленных на то, чтобы менять жизнь к лучшему. Несомненно, с такими людьми у нашего города есть будущее!", - уверен Валерий Ананьев.

Всего за годы проведения премии статуэткой "Человек года" было отмечено более 130 человек. Это предприниматели, политики, деятели культуры и других сфер городской жизни.

