24 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Школы Советского и Пионерского закрываются на карантин

Школы Советского и Пионерского закрываются на карантин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Советского района.

Решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в связи со стойкой тенденцией к росту заболеваемости ОРВИ и гриппом. Было отмечено, что несмотря на действующие ограничения, продолжается рост заболеваемости. Его фиксируют последние три недели.

Среди заболевших выявляются не только острые респираторные инфекции, но грипп и коронавирус.

Образовательный процесс в школах будет приостановлен с 25 ноября по 3 декабря. Учиться школьники будут дистанционно. В поселке Пионерский школа перешла на дистант уже с сегодняшнего дня. В Советском политехническом колледже лекционные занятия будут проводиться дистанционно, практические – очно с учетом разведения потоков обучающихся и соблюдением противоэпидемических мер.

Также принято решение продлить дистанционную форму обучения в учреждениях дополнительного образования детей, культуры и спорта. Запрещено проведение культурных и спортивных массовых мероприятий в закрытых помещениях. Исключением являются только соревнования окружного уровня, которые разрешено проводить с особыми мерами безопасности.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях Советского района также продлена групповая изоляция.

Теги: дистанционное обучение, карантин, грипп, ОРВИ, коронавирус


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