МИД РФ призвал не привлекать НАТО к решению проблемы химоружия на дне Балтийского моря

Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего региона, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

По его словам, в России озабочены возросшей активностью западных стран вокруг вопроса затопленного химоружия.

Дипломат отметил, что обсуждение таких тем должно вестись на соответствующих международных площадках, с обязательным учетом мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков. Об этом сообщает РИА Новости.

После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. В августе 2022 года польские СМИ отмечали, что в Балтийском море назревает экологическая катастрофа из-за того немецкого химического оружия. Также сообщалось, что власти Германии планируют запустить программу по подъему боеприпасов со дна моря.