Губернатор Астраханской области пожелал ФК «Волгарь» удачи

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с тренерским составом и футболистами ФК «Волгарь».

Отметим, что нынешний сезон для клуба выдался неоднозначным. После серии проигрышей было принято решение о смене главного тренера.

"И сегодня наша команда набирает обороты. Последние игры показали, что спортсмены не сдаются и готовы бороться за каждый мяч", - отметил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Пост главного тренера занял Сергей Павлов, которого характеризуют как настоящего профессионала. За свою карьеру он вывел в Премьер-Лигу пять команд и работал в составе сборной России.

"Под его руководством наши футболисты в 13 матчах Первенства Первой Лиги набрали 17 очков и одержали три победы в Кубке России. Я уверен, он сможет вывести клуб в лидеры", - считает глава региона.

Губернатор считает, что созданы все условия для подготовки к будущим матчам и теперь главное – успешно закончить первую половину турнира и с новыми силами завершить сезон.

В марте следующего года команда встретится с грозненским «Ахматом». А уже в эту субботу, 25 ноября, на своем поле «Волгарь» примет ярославский «Шинник».

"Призываю астраханцев прийти и поддержать ребят. Желаю команде удачи и верю в их победу!", - сказал Игорь Бабушкин.