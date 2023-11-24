Игорь Бабушкин вручил награды матерям военнослужащих-астраханцев

В преддверии Дня матери губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин торжественно вручил многодетным мамам региона медали «Материнская слава». Среди награждённых – жительницы Приволжского и Красноярского районов Телекши Нурманова и Бибиханым Булатова. Их сыновья - участники специальной военной операции.

У Телекши Нурмановой девять детей: пять сыновей и четыре дочери. Сын Ислам – ветеран боевых действий.

Бибиханым Булатова 23 года проработала в местной больнице. У нее трое детей. Ее сын Руфат в сентябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

«Хочу поблагодарить вас за то, что являетесь примером для всех и помогаете сохранять ценности взаимопонимания и единства в каждой семье», - обратился к астраханкам Игорь Бабушкин.

Глава региона также отметил, что приоритет правительства Астраханской области - поддержка многодетных семей. Всего их в регионе 20 тысяч, 14 тысяч из них получают региональные выплаты. Еще одна мера поддержки появилась в этом году - компенсация платы за обучение детей в профессиональных образовательных организациях, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.