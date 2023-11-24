Аграриев и работников перерабатывающей промышленности Владимирской области наградили по итогам работы в 2023 году

Накануне во Владимирской областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравить аграриев с профессиональным праздником пришли первый заместитель Губернатора Александр Ремига, министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев, президент региональной Торгово-промышленной палаты Иван Аксёнов, руководители ведомств и общественных объединений, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Агропромышленный комплекс – один из ключевых, успешных секторов экономики нашего региона с большим потенциалом дальнейшего развития. Благодаря вашему труду, профессионализму и преданности делу область стабильно демонстрирует высокие показатели производства сельскохозяйственной продукции. Этот год стал рекордным по урожаю зерновых – намолочено более 300 тысяч тонн. Уверенно входим в число лидеров по продуктивности молочного стада. Вместе с крупным агробизнесом в регионе активно развиваются фермерские хозяйства, внедряя современные компетенции, укрепляя материально-техническую базу. Отдельно отмечу, что эта деятельность становится всё привлекательнее для молодёжи, сельские территории становятся современнее и комфортнее. Мы продолжим совместно вырабатывать стратегические подходы для развития отрасли, чтобы и дальше укреплять продовольственную безопасность нашей страны», – отметил Александр Ремига.

Первый вице-губернатор отдельно поблагодарил предприятия пищевой промышленности, которые стабильно прирастают в экономических показателях. Владимирская продукция уверенно завоёвывает любовь как земляков, так и потребителей далеко за пределами области.

В ходе мероприятия состоялось награждение работников АПК. За заслуги и многолетний добросовестный труд звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России» присвоено директору агрофирмы «Крутово» Евгению Думину (Гороховецкий район), Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждены: рабочая ягодной бригады племзавода «17 МЮД» Ольга Кривова (Суздальский район), оператор машинного доения сельскохозяйственного предприятия «Ополье» Вера Петрова (Юрьев-Польский район), маслодел Судогодского молочного завода Светлана Платонова, наладчик «Владзернопродукта» Василий Рыбкин (Собинский район).

Благодарность Правительства Владимирской области объявлена трактористу-машинисту ЗАО «Имени Ленина» Евгению Бердникову (Собинский район), водителю агрофирмы «Заречье» Павлу Данилову (Ковровский район), ветеринарному врачу ООО «Вперёд» Сергею Мартьянову (Селивановский район), трактористу-машинисту ООО «Борисоглебское» Игорю Опарину (Муромский район).

За победу во Всероссийском конкурсе на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров Благодарственным письмом Правительства Владимирской области награждена оператор машинного доения АО «Шихобалово» Евгения Майорова (Юрьев-Польский район). За подготовку абсолютного чемпиона также отмечены генеральный директор АО «Шихобалово» Анатолий Монастырский и начальник цеха животноводства Анна Омелящик.

Награды селянам учредило и Министерство сельского хозяйства региона. За высокие показатели в развитии агропромышленного комплекса Владимирской области в 2023 году лучшими признаны Юрьев-Польский, Ковровский и Меленковский районы.

Заслуженные награды получили призёры конкурса комплексного развития сельских территорий, который проходил в рамках XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2023». Золотых медалей удостоены в номинации «Эффективное вовлечение населения в формирование комфортной среды проживания на территории сельского населенного пункта» – администрация Собинского района, в номинации «Эффективное вовлечение населения в формирование комфортной среды на сельских территориях» – администрация Ковровского района.

Ведомственными наградами отмечены также ведущие сельхозорганизации, предприятия пищевой промышленности, фермерские хозяйства, а также отдельные работники отрасли и партнёры проектов в сфере агропрома. Подарком для всех участников мероприятия стал концерт артистов областной филармонии.

Всего во Владимирской области сельскохозяйственную деятельность осуществляют порядка 130 организаций, 321 крестьянское (фермерское) хозяйство, около 500 предприятий пищевой промышленности. По состоянию на 1 ноября отмечается рост показателей в животноводстве, в том числе увеличение поголовья свиней, овец и коз, крупного рогатого скота. По итогам 10 месяцев фиксируется увеличение объёма произведённого молока и мяса.

Также растёт объём отгруженной продукции предприятиями пищевой промышленности. Наибольший прирост производства в этом году демонстрирует переработка и консервирование фруктов и овощей – 124,3 процента. Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалсодержащих продуктов прибавило почти 13 процентов, переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции увеличились на 15 процентов. Сельхозтоваропроизводители региона активно обновляют свои технологические мощности. С использованием механизмов льготного кредитования и за счёт собственных средств в 2023 году они приобрели 259 единиц техники и оборудования.