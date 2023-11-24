24 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В России разработан первый рейтинг вузов по качеству подготовки в сфере ИИ

В России впервые разработан и представлен рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
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Презентация состоялась накануне на Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2023. В рейтинг вошли 180 университетов из 64 российских регионов с программами подготовки бакалавров. В текущем году на обучение по этому профилю зачислено более 5 тыс. студентов.

Методология была согласована с Минобрнауки РФ. В основу положили математическую модель, построенную на данных о качестве образования. Были отобраны 13 критериев, включая уровень зарплат выпускников, их востребованность на рынке труда, статистика трудоустройства в компании Альянса в сфере ИИ, наличие публикаций, количество призеров студенческих олимпиад, средний балл ЕГЭ и др.

Высшую оценку (группа А+) получили Национальный исследовательский университет ИТМО (Санкт-Петербург), Московский физико-технический институт и Высшая школа экономики. Во второй группе (А) МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. В группу B+ вошли МГТУ имени Баумана и Уральский федеральный университет.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, использование ИИ российскими компаниями станет условием для получения субсидий от государства. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. По опросу учеников онлайн-школы "Сириус. Курсы", более половины хотят изучать технологии ИИ.

Как считает специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов, внедрение ИИ является закреплением тенденции на понижение качества и экономию средств.

"ИИ понижает качество всего, до чего он дотрагивается. Вы звоните в контакт-центр банка и не можете пробиться к живому оператору. А сам чат-бот не решает вашу проблему. Он снижает нагрузку на контакт-центр, экономит деньги, но вам не помогает. Вас он просто приучил к тому, что контакт с сервисом теперь низкого качества", — говорит Ашманов.

Теги: искусственный интеллект, образование, вуз


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