24 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга пройдут слушания по мусороперерабатывающему заводу в Мичуринском

На следующей неделе в администрации Екатеринбурга пройдут общественные слушания по поводу мусороперерабатывающего завода в Мичуринском микрорайоне.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском отделении РЭО, слушания пройдут в понедельник, 27 ноября, в 16:00. Они состоятся в актовом зале мэрии на 4-м этаже корпуса в переулке Банковском. Всех, кто хочет принять участие, просят взять с собой паспорт.

"На слушаниях обсудят проект оценки воздействия на окружающую среду технического комплекса, где собираются перерабатывать отходы производства и потребления. Ранее жители Широкой Речки высказывали опасения, что эта документация не является полной и не содержит важных сведений, по которым можно было бы оценить безопасность объекта, например, о его санитарно-защитной зоне", - отмечают в Свердловском РЭО.

О планах по строительству стало известно в конце октября, после чего уральцы несколько раз собирались на стихийные акции протеста, требуя не допустить появления подобных объектов в черте города. По плану, мусоропереработка пластика и резины будет проходить через дорогу от школы, жилых домов и детского сада. Также люди собрали подписи против строительства переработки.

Теги: мэрия, слушания, завод, Екатеринбург


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