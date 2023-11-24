24 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России могут уменьшить транспортный налог для льготных категорий граждан

Депутаты Госдумы России от ЛДПР разработали проект закона, который призван уменьшить транспортный налог для льготных категорий независимо от мощности двигателя автомобиля.

Сегодня если гражданин, имеющий право на льготу, владеет автомобилем с большим количеством лошадиных сил, чем установлено региональным законом, то он вынужден полностью оплачивать транспортный налог. Например, в Свердловской области льготники освобождаются от уплаты транспортного налога только при мощности автомобиля в пределах 200 л. с., в Белгородской области — 130 л. с., а в Курской области — 100 л. с.

При этом многодетные семьи, как правило, имеют большой, а значит мощный автомобиль. В таких семьях транспортное средство используется для ежедневных поездок на работу, для перевозки детей в школу, на секции, в поликлинику, на отдых.

Депутаты предложили не отнимать у льготников право на сниженный налог при превышении мощности двигателя автомобиля, а уменьшить размер налога на то количество лошадиных сил, на которое установлена льгота в каждом регионе. Таким образом, владелец машины, имеющий право на льготу, будет оплачивать налог только за превышенную мощность.

Например, если многодетная семья в Воронежской области владеет автомобилем мощностью 200 л. с., она будет платить налог лишь за разницу, то есть за 50 л. с., уменьшив тем самым размер транспортного налога на сумму предоставленной им льготы.

Как ожидается, в случае принятия документа снизится нагрузка на бюджет льготных категорий россиян, улучшится их благосостояние. Законопроект планируется направить в кабмин 24 ноября, сообщают "Известия".

Теги: транспортный налог, льготы


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