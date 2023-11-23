Золото и бронза - награды службы занятости населения Владимирской области, завоеванные на Всероссийском конкурсе профмастерства

В финале Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости населения Муромский филиал ЦЗН Владимирской области признан Лучшим центром занятости 1 уровня, обогнав Башкортостан и Кемеровскую область. В номинации «Лучший проект Центра занятости» Владимирская область взяла бронзу, уступив Красноярскому краю и Челябинской области, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Современная служба занятости является полноценным участником рынка труда. Мы в числе первых 17 регионов России вошли в проект комплексной модернизации службы занятости нацпроекта «Демография», в ходе которой внедряются новые клиентоцентричные подходы и цифровые сервисы. С начала года в ведомство обратилось 14,9 тыс. человек, уровень трудоустройства среди обратившихся составляет 83,6 процента», – сообщил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Оргкомитет конкурса комплексно оценивал работы центров занятости. Эксперты Минтруда России анализировали документы, смотрели фотографии офисов, скриншоты сайтов, материалы соцсетей, было сделано несколько десятков звонков. При оценке проектов учитывались актуальность, новизна, масштабность, возможность тиражирования в субъекты РФ, клиентоцентричность, эффективность.

«Мы гордимся, что нашу работу оценили на федеральном уровне – это результат командной работы сотрудников. Филиал участвует в апробации новых сервисов. Наш проект «Профдебют» входит в комплекс сервисов проекта «Экосистема сервисов и услуг по организации профориентационной работы под потребности рынка труда муниципальных образований Владимирской области», бронзового призёра в номинации «Лучший проект ЦЗН», – отметила директор филиала «Муромский» ЦЗН Владимирской области Екатерина Костакова.

Напомним, что Всероссийский конкурс профмастерства в сфере занятости проводился во второй раз. Его организатор – Министерство труда и соцзащиты России. В конкурсе участвовали 40 субъектов РФ.