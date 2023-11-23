Во Владимирской области в 2023 году по нацпроекту уже отремонтировали более 144 км автодорог

На состоявшейся пресс-конференции министра транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николая Тенякова были озвучены основные итоги уходящего года и планы ведомства на 2024 год.

«В 2023 году на осуществление дорожной деятельности в нашем регионе направлено 10,4 млрд рублей, в том числе 2,17 млрд рублей из федерального бюджета. На сегодняшний день освоено 86 процентов средств, в том числе 95 процентов – федеральных», – сообщил министр.

В текущем году муниципалитеты планируют отремонтировать 604 объекта общей протяжённостью порядка 280 км, уже введено в эксплуатацию более 233 км. На особом контроле – объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги», по нему на сегодня отремонтировано 144,5 км автодорог. Полностью завершён капитальный ремонт моста через р. Мжара в Суздале. Ведётся приёмка работ на мостовом переходе через р. Илевна в Муромском районе. Готовится к открытию рабочего движения новая городская дорога во Владимире – Рпенский проезд.

«В рамках нацпроекта во Владимирской городской агломерации идёт внедрение интеллектуальной транспортной системы. Этот проект предусматривает модернизацию светофорных объектов. Такая система позволит правильно перераспределять транспортные потоки, снизить транспортную напряжённость на оживлённых трассах и перекрёстках, тем самым создать более комфортные и безопасные условия для всех участников дорожного движения», – отметил Николай Теняков.

По плану 2023 года завершается установка контроллеров и детекторов на 7 светофорных объектах на наиболее загруженных в часы пик перекрёстках города Владимира: на пл. Победы; пр-т Ленина – ул. Верхняя Дуброва; М-7 «Волга» – Суздальский пр-т у гипермаркета «Глобус»; пр-т Ленина – ул. Д. Левитана; ул. Дзержинского – Октябрьский пр-т; ул. Верхняя Дуброва – ул. Нижняя Дуброва; у ТЦ «Маяк» (ул. Б. Нижегородская – ул. Добросельская – ул. Погодина). В 2024 году планируется модернизировать 10 светофорных объектов и ещё 10 – в 2025 году.

В регионе активно реализуется программа устройства искусственного освещения на региональных и межмуниципальных дорогах в границах населённых пунктов. В текущем году выполнены работы в 13 населённых пунктах: Новая Печуга, Эдемское и Горки Камешковского района, Осипово, Нерехта и Красный Октябрь Ковровского района, Купреево и ИванищиГусь-Хрустального района, Тириброво и Лисавы Александровского района, Орлово и Лесниково Муромского района, Мордыш Суздальского района. В 2024 году планируется обустроить искусственным освещением 15 населённых пунктов.

Также планомерно реализуется программа обустройства тротуарами участков автодорог регионального и межмуниципального значения в границах населённых пунктов. На сегодняшний день 6 населённых пунктов уже обустроены тротуарами. В 2024 году планируется выполнить соответствующие работы в 8 населённых пунктах.

«В регионе в последние годы активно обновляется парк коммунальной техники и пассажирского транспорта. В текущем году по поручению Губернатора Александра Авдеева из областного бюджета выделено 630,4 млн рублей на закупку коммунальной техники для нужд муниципальных образований. На эти средства планируется приобрести для муниципалитетов 67 единиц техники и 27 комплектов навесного оборудования», - сообщил глава ведомства.

Уже поставлено 2 фронтальных минипогрузчика (оба – в Муром), 6 фронтальных погрузчиков (в Вязниковский, Гороховецкий, Киржачский, Меленковский, Муромский и Юрьев-Польский), 1 фронтальный погрузчик с отвалом (в Юрьев-Польский район), 4 автогрейдера (в Ковров, Суздаль, Селивановский и Судогодский районы), 4 экскаватора-погрузчика (в г.Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный, Петушинский и Собинский районы), 2 колёсных трактора с плужно/щёточным оборудованием (во Владимир), 2 колёсных трактора (во Владимир и Гусь-Хрустальный) и 1 экскаватор-погрузчик (в Петушинский район).

«Для обновления парка пассажирского транспорта Владимирской областью взят казначейский кредит на 600 млн рублей на 15 лет, на которые планируется приобрести 80 автобусов малого и среднего класса. На приобретение новых автобусов заявки подали Ковров, Муром, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский и Юрьев-Польский районы», – сказал Николай Теняков.

На торги вышли поставщики с предложением автобусов производства Горьковского автозавода, Курганского, Ликинского и Павловского автобусных заводов. Если позволят производственные мощности предприятий-изготовителей, поставка пассажирского транспорта завершится в текущем году. Первые 6 автобусов уже отправились в Юрьев-Польский район.