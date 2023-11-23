Игорь Бабушкин вручил награды сотрудникам транспортной отрасли Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил заслуженные награды сотрудникам транспортной отрасли и поблагодарил их за профессионализм, верность выбранному делу и самоотдачу.

«Транспортный комплекс – фундамент развития каждого региона. От вашего ежедневного упорного труда во многом зависит состояние экономики, реализация важных социальных проектов, повышение уровня и качества жизни наших граждан», – отметил Игорь Бабушкин.

В Астраханской области развитию транспортной сферы уделяется особое внимание. Например, продолжается работа по созданию транспортно-логистического комплекса, который станет ключевой точкой для развития МТК «Север – Юг», благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» реализуется масштабная транспортная реформа, два дня назад Министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом отметил успехи нашего региона по созданию новой системы общественного транспорта.



Также развиваются водные перевозки, идёт работа над открытием новых железнодорожных, авиамаршрутов, модернизацией транспортной инфраструктуры.



«Всё это позволит сделать нашу область комфортнее для астраханцев и привлекательнее для инвесторов и туристов», – подчеркнул губернатор.