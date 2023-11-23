Mash: В Ростовской области беспилотник ВСУ атаковал воинскую часть Росгвардии

В Ростовской области беспилотник ВСУ атаковал воинскую часть Росгвардии, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, осколки БПЛА на территории части обнаружили 22 ноября. Эксперты пришли к выводу, что дрон залетел на территорию части и сдетонировал.

Для уничтожения его частей военным пришлось выставлять оцепление.

Ранее пожар произошел на территории воинской части в Волгоградской области, около поселка Котлубань. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Местные жители сообщили о звуках взрывов перед началом пожара.