Комарова назвала количество разведанных в Югре запасов нефти

Губернатор Югры Наталья Комарова полагает, что нефть и газ - колоссальное богатство, и не меньший труд нужен, чтобы работать с ними.

"Я говорила, что началась геологоразведка, 11,5 млрд т нефти - это то, что с хорошей степенью вероятности доказано. Треть этого объема - трудноизвлекаемые запасы", - сказала губернатор во время пресс-конференции на Дне Югры на выставке-форуме "Россия" в Москве.

За последние пять лет в Югре открыты 14 новых месторождений с суммарными запасами почти 120 млн т.