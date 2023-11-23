Опрос: 34% екатеринбуржцев конфликтуют на работе из-за отпусков

Жители Екатеринбурга заявили о возникающих на работе конфликтах из-за отпусков. Опрос среди экономически активных жителей уральской столицы провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 34% екатеринбуржцев сообщили, что конфликтуют из-за отпусков. При этом 27% респондентов отметили, что договариваются с коллегами самостоятельно. А вот у 7% горожан получается разрешить ситуацию только после привлечения руководства или специалиста по кадрам.

В целом же в большинстве коллективов не бывает ссор из-за отпускного графика. Об этом заявили 61% опрошенных.

Напомним, другой опрос показал, что более 60% жителей Екатеринбурга уже запланировали отпуск на 2024 год.