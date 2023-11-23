23 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Неудобства ради карьеры устраивают россиян все меньше

Число россиян, не готовых терпеть ограничения и неудобства ради продвижения по карьерной лестнице, за два года выросло почти в 1,5 раза. Таковы данные опроса исследовательского центра портала Superjob.

В опросе приняли участие по 500 представителей поколений Y (родившихся в 1981-1996 гг.) и поколения Z (родившихся после 1997 г.), а также 500 руководителей из всех округов страны.

В целом более молодые готовы терпеть большие лишения. Так, 28% готовы отказаться от отдыха и развлечений, общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях. Среди поколения Y эти проценты намного ниже - 12-21%, причем за два года они заметно снизились.

Обращает на себя внимание то, что молодежь сегодня в два раза чаще готова идти на неквалифицированную работу, чем два года назад (28% против 14%). Такого резкого прироста нет ни по одному другому показателю. Возможно, он отражает произошедшие изменения на рынке труда и понимание молодыми работниками того, что высокооплачиваемая работа им не светит.

При этом число тех, кто не готов идти на лишения ради карьерного роста, выросло: 25% среди поколения Y и 19% — среди поколения Z (в 2021 году было 19 и 12% соответственно). Рост на 42%.

Представители самого многочисленного поколения среди экономически активных граждан считают: "Не вижу смысла идти на какие-либо жертвы, когда любимую работу можно с легкостью совместить с любыми другими делами"; "десять раз подумайте, стоит ли гробить себя во имя работы", пишет Superjob.

Ранее компания Get Experts провела подобное исследование и выявила, что если раньше акцент был на профессиональном развитии и карьере, то теперь важным стало создание комфортных условий труда. Это отражает стремление сотрудников к балансу между карьерой и личной жизнью.

Теги: карьера, работа


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